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Engelsk präst ska lära svenska kristna om andlig befrielsetjänst

Peter Mockford huvudtalare på konferensen Återupptäck befrielsens kraft

Den engelske prästen och psykoterapeuten Peter Mockford ägnar mycket av sin tid åt andlig befrielsetjänst. Han vill göra människor medvetna om att det finns en osynlig värld där det finns onda krafter som vill binda människor, men som med Kristi hjälp kan besegras.
Urban Thoms Reporter
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Hur kan kyrkan bäst möta människor som lider av andligt betryck och psykisk ohälsa? Om detta undervisar den engelske prästen och psykoterapeuten Peter Mockford när Vineyard tillsammans Helhet genom Kristus i dagarna anordnar konferensen Återupptäck befrielsens kraft.

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