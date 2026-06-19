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Antalet frikyrkomedlemmar sjunker snabbt i Jönköpings län
Sedan millennieskiftet har församlingarna tappat drygt 5 100 medlemmar
Jönköping har länge haft en stor andel frikyrkliga invånare. Siffran har minskat kraftigt under 2000-talet, men fortfarande är Jönköping det län med högst andel frikyrkliga i landet.
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Under 2000-talet har antalet frikyrkomedlemmar i Jönköpings län minskat med 5 115 personer – mest i hela landet. Samtidigt fortsätter Jönköping att vara det otvetydigt frikyrkotätaste länet i landet.