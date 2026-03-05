Nyheter
Svenskarnas förtroende för Svenska kyrkan stabilt – Frälsningsarmén och Sida tappar något
Över lag ökar allmänhetens framtidstro, visar Förtroendebarometern
Sedan 2019 uppgav 41 procent av svenskarna att de hade mycket stort eller ganska stort förtroende för Svenska kyrkans sätt att bedriva sin verksamhet.
Natanael Gindemo
Nästan hälften av svenskarna har i dag förtroende för kyrkans sätt att bedriva verksamheten – en tydlig skillnad jämfört med 2010-talet. Det visar Förtroendebarometern 2026.