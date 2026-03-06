Nyheter
Efter incident 2025: ansöker inte om att bli utställare på Torpkonfernsen
Medlemmar i Kristna regnbågsrörelsen upplever ”stor otrygghet kring konferensen”
Torpkonferensen 2025. Kristna regnbågsrörelsen deltog i en lunchsamtal om inkludering.
Johannes Ottestig
Förra sommaren drog en okänd man ned armarna på en företrädare för Kristna regnbågsrörelsen som lyft händerna under lovsången på Torp. Nu väljer hbtq-organisationen att inte ansöka om att vara utställare på årets upplaga av Evangeliska frikyrkans sommarkonferens.