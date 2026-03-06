Nyheter

Efter incident 2025: ansöker inte om att bli utställare på Torpkonfernsen

Medlemmar i Kristna regnbågsrörelsen upplever ”stor otrygghet kring konferensen”

Torpkonferensen 2025. Kristna regnbågsrörelsen deltog i en lunchsamtal om inkludering.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Förra sommaren drog en okänd man ned armarna på en företrädare för Kristna regnbågsrörelsen som lyft händerna under lovsången på Torp. Nu väljer hbtq-organisationen att inte ansöka om att vara utställare på årets upplaga av Evangeliska frikyrkans sommarkonferens.

