Lars Arrhenius slutar som DO

– Jag har varit väldigt inriktad på de här sex åren. Det har varit en speciell och rolig resa. Tre år till är en ganska lång tid. Då ska man vara motiverad för hela den perioden och jag känner att jag vill göra annat också, säger han till tidningen.

I december i fjol anklagade Arrhenius regeringen för att vara nonchalant i arbetet med att ta fram ny lagstiftning. Han har bland annat motsatt sig sänkt straffålder, skärpta krav för anhöriginvandring och visitationszoner.

Till Altinget säger han att hans beslut att sluta inte påverkats av kritiken mot regeringen.

Arrhenius tillträdde som diskrimineringsombudsman i december 2020.

Lars Ahrrenius har tidigare varit generalsekreterare Läkarmissionen samt för organisationen Friends som jobbar mot mobbning. Lars Ahrrenius är uppväxt som missionärsbarn i Rwanda och Burundi.