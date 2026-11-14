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De nekades monter på MR-dagarna men kommer vara på plats ändå

Set my people free har fått tillstånd att sätta upp sitt material ute på stan

Hulda Fahmi från Set my people free på plats under Almedalsveckan. Organisationen ville få plats inne på MR-dagarna som hålls i kongresshallen Karlstad CCC, men får nu nöja sig med att sätta upp sitt material ute på stan i stället.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Organisationen Set my people free nekades att ha en monter inne på MR-dagarna i Karlstad. Men de kommer att få framföra sitt budskap i alla fall, både på ett miniseminarium samt genom att få sätta upp sin monter ute på staden istället. 

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