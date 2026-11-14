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Professor: Anmälningarna mot Birgitta Ed var politiskt motiverade
Samtidigt har hon själv bidragit till att prästkragen blivit politiskt laddad
Susanne Wigorts Yngvesson, professor på EHS, konstaterar att prästkragen blivit politiserad efter att Birgitta Ed börjat bära den i offentliga sammanhang tillsammans med sin man, statsminister Ulf Kristersson (M).
Jacob Zetterman
Kyrkans företrädare har varit tysta då det stormat kring prästen och statsministerfrun Birgitta Ed. Det menar etikprofessorn Susanne Wigorts Yngvesson, som också anser att anmälningarna mot henne till domkapitlet har en tydlig politisk agenda.