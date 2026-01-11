Nyheter

Både ”värme” och ”exkludering” i pastors­gemenskapen i Pingst

70 procent av pastorerna på Pingst pastor uppger att de ofta eller ibland upplevt att de inte passar in i pastorskåren

Panelsamtal om kulturfrågorna i pastorskårren vid Pingst pastor. Från vänster: Sebastian Tarkiainen (samtalsledare), David Sundström, Dan Salomonsson, Elloise Nordkvist, Mats Särnholm, Camilla Brolin samt Stefan Beimark.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Det har varit svårt att komma in i pingstpastorskåren, även för en del av regionledarna i rörelsen. David Sundström berättade vid Pingst pastor om smärtan när relationen till en kollega går sönder och banden klipps.

