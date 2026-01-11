Nyheter
Både ”värme” och ”exkludering” i pastorsgemenskapen i Pingst
70 procent av pastorerna på Pingst pastor uppger att de ofta eller ibland upplevt att de inte passar in i pastorskåren
Panelsamtal om kulturfrågorna i pastorskårren vid Pingst pastor. Från vänster: Sebastian Tarkiainen (samtalsledare), David Sundström, Dan Salomonsson, Elloise Nordkvist, Mats Särnholm, Camilla Brolin samt Stefan Beimark.
Thomas Österberg
Det har varit svårt att komma in i pingstpastorskåren,
även för en del av regionledarna i rörelsen. David Sundström berättade vid
Pingst pastor om smärtan när relationen till en kollega går sönder och banden
klipps.