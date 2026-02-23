Nyheter
Ersta diakoni får fler äldreboenden
Vann rättstvist i Uppsala • Startar nya äldreboenden i Tensta och Nynäshamn
Ersta diakoni bedriver sjukvård och omsorg på kristen grund. Personerna på bilden har ingen koppling till texten i övrigt.
Oscar Olsson/TT
Ersta diakoni, som bedriver sjukvård och socialt arbete på kristen grund, växer. I mars i år tar man över driften av ett äldreboende i Västerhaninge, och till hösten ett i Uppsala. I det senare fallet utmanades Ersta diakoni av de vinstdrivande vårdbolagen.