Beslutet: Så röstade kyrkomötet om  formulering att Israel begått folkmord

Tunga anklagelser riktade mot Israel • Stundtals hätska replikskiften • "Den här debatten är olycklig splittrar bara Svenska kyrkan".

Borde Svenska kyrkan kalla det Israel har gjort i Gaza för ett folkmord? Det var vad som låg i vågskålen då kyrkomötet debatterade konflikten i Mellanöstern.

Motargumentet var att Svenska kyrkan ska sluta hålla på med utrikespolitik, samt att ensidiga ställningstaganden mot Israel bara slår tillbaka mot kyrkan själv.

