Nyheter
Beslutet: Så röstade kyrkomötet om formulering att Israel begått folkmord
Tunga anklagelser riktade mot Israel • Stundtals hätska replikskiften • "Den här debatten är olycklig splittrar bara Svenska kyrkan".
Omröstning på kyrkomötet
Jacob Zetterman
Borde Svenska kyrkan kalla det Israel har gjort i Gaza för ett folkmord? Det var vad som låg i vågskålen då kyrkomötet debatterade konflikten i Mellanöstern.
Motargumentet var att Svenska kyrkan ska sluta hålla på med utrikespolitik, samt att ensidiga ställningstaganden mot Israel bara slår tillbaka mot kyrkan själv.