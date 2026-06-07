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Bethel tar avstånd från predikanter som del av större åtgärdsprogram
Namnger fyra predikanter som inte får ha något samröre med församlingen
Bethel Church och församlingens bibelskola har under årens lopp lockat många svenskar.
Bree Anne
Efter omfattande kritik håller Bethel Church på att se över ledarskapet och kulturen i församlingen. Och nu står det klart att fyra skandalomsusade predikanter – Todd Bentley, Mike Bickle, Shawn Bolz och Bob Hartley – inte längre är välkomna att ha något samröre med församlingen.