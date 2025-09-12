Nyheter

Biskop Budde: ”Vi behöver ändra sättet som vi pratar med, och om, varandra”

Mariann Edgar Budde är trött på demoniseringen – men osäker på om det går att vara en enande kraft

Mariann Edgar Budde.
Johannes Ottestig
Reporter
Publicerad

En knappt 15 minuter lång predikan med Donald Trump i första bänkraden räckte för att Mariann Edgar Budde skulle bli världskänd. I en exklusiv intervju med Dagen berättar Washingtonbiskopen om hur hon tog sig igenom de första veckorna efter predikan, om tonårstiden i en baptistförsamling och om att vara nybliven fastighetsägare i Sverige.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

svenska kyrkan bålsta mariann budde usa nyheter uppsala stift presidentvalet i usa 2024 donald trump uppsala

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning