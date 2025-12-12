Nyheter

Trettiotal DO-anmälningar mot restaurangen Adams smokehouse

Krögaren i centrala Stockholm spred video där han hotade med att begå våld mot israeler som dök upp på hans restaurang.

Ett trettiotal anmälningar mot Stockholmsrestaurangen har inkommit till Diskrimineringsombudsmannen.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad

Diskrimineringsombudsmannen har fått in ett trettiotal anmälningar mot Adams smokehouse. Krögaren hade i sociala medier gjort klart att israeler inte var välkomna till restaurangen i centrala Stockholm. Sedan saken uppmärksammats har han dock lagt om kursen: nu är alla välkomna.

diskriminering israel antisemitism stockholm nyheter diskrimineringsombudsmannen, do

