Nyheter
Trettiotal DO-anmälningar mot restaurangen Adams smokehouse
Krögaren i centrala Stockholm spred video där han hotade med att begå våld mot israeler som dök upp på hans restaurang.
Ett trettiotal anmälningar mot Stockholmsrestaurangen har inkommit till Diskrimineringsombudsmannen.
Fredrik Sandberg/TT
Diskrimineringsombudsmannen har fått in ett trettiotal anmälningar mot Adams smokehouse. Krögaren hade i sociala medier gjort klart att israeler inte var välkomna till restaurangen i centrala Stockholm. Sedan saken uppmärksammats har han dock lagt om kursen: nu är alla välkomna.