Översättarna om de tre nya svenska Bibelöversättningarna som släpps i år: ”Är som knäckebröd för själen”
”En del biblar är bättre för studier och andra för sträckläsning i större sjok”
Nya testamentet 2026, från Svenska bibelsällskapet, är inte enda bibelöversättningen som presenteras på svenska under det kommande året. Två mindre kända nyöversättningar är Standardbibeln (NT) från stiftelsen Svenska folkbibeln samt Reformationsbibeln (GT och NT).