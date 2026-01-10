Nyheter

Efter stöd från Elimkyrkan/New Life får  Zahra och Afshad en ny prövning

Utvisningen till Iran uppskjuten i sista stund - tacksam till församlingen

Utvisningen till skjuts på framtiden – och det blir en ny prövning för Zahra Kazemipour och Afshad Joubeh
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Tvåbarnsmakarna Zahra  Kazemipour och Afshad  Joubeh  skulle utvisas till Iran efter nio år i Sverige. Men med stöd från Elimyrkan/New life och vårdkollegorna på Södersjukhuset i Stockholm har de nu fått besked om att deras sak ska prövas på nytt.

