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Efter SVT-dokumentären: Splittringen kring ”Guds gäng” har lärt Stakset och Heart väldigt mycket
Styrelseordförande Edward Sköllerfalk om den ekonomiska krisen i samband med ”Det räcker!”-galan mot gängvåldet
Edward Sköllerfalk är till vardags pingstpastor i Örebro, men leder också styrelsearbetet inom Heart of Evangelism.
Johannes Ottestig & SVT
Splittringen av ”Guds gäng” runt evangelisten och artisten Sebastian Stakset i samband med arenagalan mot gängvåldet, bekräftas av styrelsen i Heart of Evangelism. Likviditetskris och uppsägningar av över 20 personer finns i bakgrunden, uppger ordförande Edward Sköllerfalk till Dagen efter SVT-dokumentären.