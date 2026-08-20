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Efter SVT-dokumentären: Splittringen kring ”Guds gäng” har lärt Stakset och Heart väldigt mycket

Styrelseordförande Edward Sköllerfalk om den ekonomiska krisen i samband med ”Det räcker!”-galan mot gängvåldet

Porträtt av en man och en kram mellan två personer i en upplyst eventmiljö med Heart of Evangelism-logga.
Edward Sköllerfalk är till vardags pingstpastor i Örebro, men leder också styrelsearbetet inom Heart of Evangelism.
Thomas Österberg Reporter
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Splittringen av ”Guds gäng” runt evangelisten och artisten Sebastian Stakset i samband med arenagalan mot gängvåldet, bekräftas av styrelsen i Heart of Evangelism. Likviditetskris och uppsägningar av över 20 personer finns i bakgrunden, uppger ordförande Edward Sköllerfalk till Dagen efter SVT-dokumentären.

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