Nyheter
Nya fenomenet: Massdop för ungdomar i Svenska kyrkan – ”en nåd att få vara med”
Ny doptrend i Limhamns kyrka • ”Vi har så många konfirmander som inte blev döpta som barn”.
”Vi kallar det för en dopfest, för något ska det heta, och det beskriver också vad vi vill få fram”, säger prästen Emma Ljungberg till Dagen.
Bodil Rolf
Med allt färre barndop så blir det i stället massdop i samband med konfirmationen. I helgen döpte sig 38 ungdomar i Limhamns kyrka i Malmö, för några veckor sedan var det 50 stycken.