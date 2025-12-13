Nyheter
Kyrkorna om demokrativillkoret: Vi får inte skapa ett samhälle som bygger på kontroll
Hela samfund kan bli av med statsbidrag om en enskild företrädare kränker eller diskriminerar någon enligt nya demokrativillkoret • Kyrkor lyfte sin oro inför MUCF.
Seminarium om demokrativillkoren under MR-dagarna på Kistamässan i Stockholm. Fr.v. Sofia Camnerin från Sveriges kristna råd (SKR), Sigge Eriksson från Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU) och Göran Holmqvist från biståndsorganisationen ForumCiv.
Eva Janzon
Efter ett år söker myndigheterna ännu efter en enhetlig tillämpning av det nya demokrativillkoret för statsbidrag till civilsamhället.