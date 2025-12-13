Nyheter

Kyrkorna om demokrativillkoret: Vi får inte skapa ett samhälle som bygger på kontroll

Hela samfund kan bli av med statsbidrag om en enskild företrädare kränker eller  diskriminerar någon enligt nya demokrativillkoret • Kyrkor lyfte sin oro inför MUCF.

Seminarium om demokrativillkoren under MR-dagarna på Kistamässan i Stockholm. Fr.v. Sofia Camnerin från Sveriges kristna råd (SKR), Sigge Eriksson från Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (LSU) och Göran Holmqvist från biståndsorganisationen ForumCiv.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Efter ett år söker myndigheterna ännu efter en enhetlig tillämpning av det nya demokrativillkoret för statsbidrag till civilsamhället.

