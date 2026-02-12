Nyheter
”Ett mirakel att kyrkan har överlevt trots allt som är dysfunktionellt”
Han föreläser om varför pastorer faller för sex, pengar och makt • Professorn och pastorn Daryl McCarthy på Sverigebesök
Varför faller kristna ledare och vad kan vi göra åt det? Daryl McCarthy, akademiker och kristen ledare från USA, talade vid Skandinavisk teologisk högskola i Uppsala..
Thomas Österberg
Han undervisar om hur sex, makt och pengar drar med sig kristna ledare i fallet och orsakar skandal i kyrkorna. Daryl McCarthy var bara 12–13 år när han första gången drabbades av att pastorn var otrogen, dessutom hans egen morfar.