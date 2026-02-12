Nyheter Så har skandalerna inom svensk kristenhet ändrat karaktär Från alkoholdrickande präster, till sexualmoral och morden i Knutby Johannes Ottestig Thomas Österberg Thomas Österberg Thomas Österberg Reporter Publicerad 2026-02-12 - 05:00 Alkoholen ledde till skandaler bland svenska präster på 1700- och 1800-talen. Om privatmoraliska fall ger rubriker i dag, handlade skandalerna tidigare ofta om splittring kring ideologi och lära i svensk kristenhet. Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr* * Därefter 199 kr per månad Dagen Digital Klicka här Redan prenumerant? Logga in här. skandaler pastorsyrket skandinavisk teologisk högskola ledare nyheter