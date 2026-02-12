Nyheter

Så har skandalerna inom svensk kristenhet ändrat karaktär

Från alkoholdrickande präster, till sexualmoral och morden i Knutby 

Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad

Alkoholen ledde till skandaler bland svenska präster på 1700- och 1800-talen. Om privatmoraliska fall ger rubriker i dag, handlade skandalerna tidigare ofta om splittring kring ideologi och lära i svensk kristenhet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

skandaler pastorsyrket skandinavisk teologisk högskola ledare nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning