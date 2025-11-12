Nyheter

Fler än hundra EFK-pastorer åker till London: ”Fantastiskt”

Präst från Holy Trinity Brompton inspirerar vid Evangeliska frikyrkans medarbetarkonferens

Tom Jackson, präst i Alphakyrkan Holy Trinity Brompton i London (i mitten) ihop med EFK-pastorerna Kim Brynte och Johannes Stenberg vid EFK:s medarbetardagar i Lugnetkyrkan Falun.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Årskongressen med val av nya EFK-ledare får flytta fram en vecka för att Evangeliska frikyrkans pastorer till våren ska få möjlighet att gemensamt resa till London och Alphakyrkan Holy Trinity Brompton.

