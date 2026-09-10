Nyheter
Förklaringen till varför kyrkan i Klippan inte kan servera hembakat
”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, förklarar inspektören som stängt ned det hembakade kyrkkaffet.
Här bakas det kanelbullar. Men inte till kyrkkaffet i Andreaskyrkan i Klippan, som numera tvingats gå över till köpebullar efter en livsmedelsinspektion.
FREDRIK SANDBERG / TT
Andreaskyrkan i Klippan har slutat med hembakat i sina verksamheter, inklusive kyrkkaffet, efter en livsmedelsinspektion. Så här förklarar den inspektör som gjorde inspektionen.