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Förklaringen till varför kyrkan i Klippan inte kan servera hembakat

”Om det blev matförgiftning här i byn då måste vi kunna veta varför”, förklarar inspektören som stängt ned det hembakade kyrkkaffet.

Här bakas det kanelbullar. Men inte till kyrkkaffet i Andreaskyrkan i Klippan, som numera tvingats gå över till köpebullar efter en livsmedelsinspektion.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Andreaskyrkan i Klippan har slutat med hembakat i sina verksamheter, inklusive kyrkkaffet, efter en livsmedelsinspektion. Så här förklarar den inspektör som gjorde inspektionen.

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