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Förskolebarn och ensamma äldre får odla tillsammans i nytt kyrkligt projekt
Svenska kyrkan i Kävlinge får 2,8 miljoner av Arvsfonden till ”Gröna band”
Johanna Juhlin är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Kävlinge och Jeanette Linhardt är rektor för församlingens förskola.
Lisa Borssén
Svenska kyrkan i Kävlinge står i begrepp att starta ett generationsöverskridande projekt som församlingen hoppas och tror ska bli banbrytande. Allmänna arvsfonden har beviljat drygt 2,8 miljoner kronor till ”Gröna band”, ett arbete som med gemensam odling i fokus stärka barns utveckling och motverka äldres ensamhet.