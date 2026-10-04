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Förskolebarn och ensamma äldre får odla tillsammans i nytt kyrkligt projekt

Svenska kyrkan i Kävlinge får 2,8 miljoner av Arvsfonden till ”Gröna band”

Johanna Juhlin är kyrkoherde i Svenska kyrkan i Kävlinge och Jeanette Linhardt är rektor för församlingens förskola.
Urban Thoms Reporter
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Svenska kyrkan i Kävlinge står i begrepp att starta ett generations­överskridande projekt som församlingen hoppas och tror ska bli banbrytande. Allmänna arvsfonden har beviljat drygt 2,8 miljoner kronor till ”Gröna band”, ett arbete som med gemensam odling i fokus stärka barns utveckling och motverka äldres ensamhet.

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