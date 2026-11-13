Nyheter

Nu ska relationen mellan bibelläsande och bibelsyn i frikyrkan undersökas 

Medlemmar och församlingar inom EFK, Pingst och Svenska alliansmissionen involveras i forskningsprojektet      

David Davage, docent och lärare i bibelvetenskap vid ALT, berättar om det nya forskningsprojektet.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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Hur läser frikyrkliga Bibeln och hur påverkar det deras bibelsyn? Det ska undersökas inom Evangeliska frikyrkan, Pingst och Svenska alliansmisionen framöver. Forskningskollegiet vid Akademi för ledarskap och teologi, ALT, står bakom projektet i samverkan med modersamfunden.

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