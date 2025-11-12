Nyheter
Församling i Tierp lämnar Pingst FFS – men vill vara kvar i pingströrelsen
Pastorn Micael Lahtinen är kritisk mot vad han anser vara toppstyrning och teologisk liberalisering
Micael Lahtinen, pastor och föreståndare i Nordupplandskyrkan i Tierp.
Google Earth Pro & Pressbild
Nordupplandskyrkan Tierp har beslutat att lämna
samfundet Pingst FFS, men säger sig vilja vara kvar i
pingströrelsen. Bakom ligger bland annat kritik mot vad pastorn beskriver
som en alltmer toppstyrd samfundsorganisation och kompromissande med teologi
för att få statsbidrag.