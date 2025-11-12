Nyheter

Församling i Tierp lämnar Pingst FFS – men vill vara kvar i pingströrelsen

Pastorn Micael Lahtinen är kritisk mot vad han anser vara toppstyrning och teologisk liberalisering

Micael Lahtinen, pastor och föreståndare i Nordupplandskyrkan i Tierp.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Nordupplandskyrkan Tierp har beslutat att lämna samfundet Pingst FFS, men säger sig vilja vara kvar i pingst­rörelsen. Bakom ligger bland annat kritik mot vad pastorn beskriver som en alltmer toppstyrd samfunds­organisation och kompromissande med teologi för att få statsbidrag.

