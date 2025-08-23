Nyheter
Fredsclowner och fredsgrafitti under kyrkornas ekumeniska festival
Hög stämning i Kungsträdgården när kyrkorna manifesterade enhet och Guds fred
Benjamin Atas, ärkebiskop i Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige målar fredsgraffiti. Han är glad för ekumeniken: ”Vi har samma Gud och samma Jesus Kristus”, säger han till Dagen.
Amanda Lindgren
Kyrkoledarna målade fredsgraffiti med sprejburk – ihop med barnen – på målarplanket i Kungsträdgården i Stockholm. Frälsningsarméns musikkår ackompanjerade Pärleporten. Och trots olika traditioner manifesterades kyrkornas enhet genom att ”stå förenade i Kristus”, som programledarna uttryckte det.