Fredsclowner och fredsgrafitti under kyrkornas ekumeniska festival

Hög stämning i Kungsträdgården när kyrkorna manifesterade enhet och Guds fred

Benjamin Atas, ärkebiskop i Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige målar fredsgraffiti. Han är glad för ekumeniken: ”Vi har samma Gud och samma Jesus Kristus”, säger han till Dagen.
Thomas Österberg
Reporter
Kyrkoledarna målade fredsgraffiti med sprejburk – ihop med barnen – på målarplanket i Kungsträdgården i Stockholm. Frälsningsarméns musikkår ackompanjerade Pärleporten. Och trots olika traditioner manifesterades kyrkornas enhet genom att ”stå förenade i Kristus”, som programledarna uttryckte det.

