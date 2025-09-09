Nyheter

Här är planen för att göra Svenska kyrkan fri från partipolitik

Amanda Carlshamre (Posk) om hur de ska uppnå sitt mål om en partipolitiskt oberoende kyrka

Posks ordförande, diakonen Amanda Carlshamre, förklarar hur de ska uppnå sitt mål och få bort partipolitiken från Svenska kyrkan.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Kyrkovalet närmar sig och med den diskussionen om varför det finns politiska partier som bestämmer i Svenska kyrkan. Posk är en av de drivande krafterna i att få bort dem, så här tänker de att det ska gå till.

