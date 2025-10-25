Nyheter
Teolog: Barn är inte skyldiga till synder på samma sätt som vuxna
Barnteologidag hos ALT lockade barn- och familjepastorer till fördjupning och samtal
Några av barn- och familjepastorerna samlade vid ALT:s studiecenter i Stockholm. Här lyssnar de till psykoterapeuten Ulrika Ernvik på skärmen.
Thomas Österberg
Hur ska kristna föräldrar och kyrkorna tänka kring barn, synd och frälsning? Och hur kan kyrkorna agera efter att Sverige har slagit fast barns rätt till andlighet genom FN:s barnkonvention?