Nyheter

Teolog: Barn är inte skyldiga till synder på samma sätt som vuxna

Barnteologidag hos ALT lockade barn- och familjepastorer till fördjupning och samtal 

Några av barn- och familjepastorerna samlade vid ALT:s studiecenter i Stockholm. Här lyssnar de till psykoterapeuten Ulrika Ernvik på skärmen.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad


Hur ska kristna föräldrar och kyrkorna tänka kring barn, synd och frälsning? Och hur kan kyrkorna agera efter att Sverige har slagit fast barns rätt till andlighet genom FN:s barnkonvention?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning