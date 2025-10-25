Nyheter

Kristdemokrater vill öka pressen på Indien om kristnas rättigheter

Roland Utbult: extrema hinduiska grupper förföljer kristna, ”slår människor och river sönder biblar” • Högsta domstolen prövar kritiserade konversionsförbud

En kvinna ber i en katolsk kyrka i Guwahati i delstaten Assam i nordöstra Indien.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Allt fler indiska delstater förbjuder religionsbyte under vissa omständigheter. Flera kristdemokrater i riksdagen vill att Sverige och EU agerar tydligare mot sin mäktiga handelspartner.

