Nyheter
Kristdemokrater vill öka pressen på Indien om kristnas rättigheter
Roland Utbult: extrema hinduiska grupper förföljer kristna, ”slår människor och river sönder biblar” • Högsta domstolen prövar kritiserade konversionsförbud
En kvinna ber i en katolsk kyrka i Guwahati i delstaten Assam i nordöstra Indien.
Kristdemokraterna, Anupam Nath
Allt fler indiska delstater förbjuder religionsbyte under vissa omständigheter. Flera kristdemokrater i riksdagen vill att Sverige och EU agerar tydligare mot sin mäktiga handelspartner.