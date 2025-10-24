Nyheter
Roland Utbult ratade roll i föreställning - gjorde ändå bejublat gästinhopp till slut
”Gick ett sus när folk fick syn på honom”, säger regissören Gertrud Larsson om KD-politikerns insats.
Roland Utbult medverkade på måndagskvällen i en satirisk teaterföreställning. Till höger om KD-politikern står regissören Gertrud Larsson.
Carina Nunstedt
Den satiriska teaterföreställningen ”Mecenatens återkomst” avslutas varje kväll med att kända musiker och skådespelare gör en audition. På måndagen var det Roland Utbults tur att överraska publiken.