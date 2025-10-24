Nyheter
Kristdemokraterna föreslår en ”politisk kanon” som slår fast kristendomens särställning
Alice Teodorescu Måwe (KD) svarar på frågan varför det är viktigt att samlas kring svenska symboler och institutioner
Alice Teodorescu Måwe (KD) med sin valaffisch till EU-valet 2024.
Jacob Zetterman
Respektera flaggan, nationalsången och kristendomens unika ställning. Kristdemokraterna har inför sitt riksting tagit fram ett förslag som kan liknas vid en politisk kanon, en lista på symboler och institutioner som bär upp vårt samhälle.