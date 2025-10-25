Nyheter
Han återupptar svenska turistresor till Israel - första på två år
UD avråder ännu från "onödiga resor" men nu tar reseledaren Göran Duveskog med svenskar till Israel igen • "Jag bad till Gud över det och fick till mig att jag skulle resa, om det så var ensam".
Göran Duveskog på sin senaste resa till Israel, i maj i år. Han står mellan två israeliska vänner vid ett utbrunnet hus i kibbutzen Kissufim, som attackerades av Hamas den 7 oktober 2023.
Privat
Utrikesdepartementet avråder fortfarande från "icke nödvändiga" resor till Israel. Men reseledaren Göran Duveskog från Duveskogs resecervice har full förtröstan. I dag startar hans knappt en vecka långa "bön- och upplevelseresa" till Israel.