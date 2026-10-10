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Hård kritik från Israel mot mottagaren av Nobels fredspris

Men Navi Pillay hyllas också. Act Svenska kyrkan: ”Årets fredspris påminner om att fred och rättvisa hör samman”

Navanethem ”Navi” Pillay, 85 år, tilldelas Nobels fredspris för sitt mångåriga arbete som folkrättsjurist.
Eva Janzon Reporter
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Utskälld och hyllad. Årets mottagare av Nobels fredspris är en folkrättsjurist som verkat för att våldtäkter och sexuellt våld i konfliktzoner numera klassas som brott mot mänskligheten. Navi Pillay har också kallat Israels agerande i Gaza för ett folkmord.

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