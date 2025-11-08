Nyheter
Hon ses som en av
Sveriges ledande
högerextremister
– och är numera frälst
Ingrid Carlqvist i Dagenintervju om att inte vilja begrava det gamla livet vid dopet: ”Kristna har antagligen enklare att ta till sig missbrukare” • Pastorn som förrättade dopet: Vi ska välkomna människor med öppna armar, Jesus själv umgicks med syndarna
Ingrid Carlqvist leder en gudstjänst i Pingstkyrkan i Ängelholm.
Ingrid Carlqvist
Enligt Expo är Ingrid Carlqvist en av Sveriges ledande högerextremister. Men hon är också sedan några år tillbaka engagerad i en pingstförsamling i Skåne.