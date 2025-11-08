Nyheter

Hon ses som en av Sveriges ledande högerextremister – och är numera frälst

Ingrid Carlqvist i Dagenintervju om att inte vilja begrava det gamla livet vid dopet: ”Kristna har antagligen enklare att ta till sig missbrukare” • Pastorn som förrättade dopet: Vi ska välkomna människor med öppna armar, Jesus själv umgicks med syndarna

Ingrid Carlqvist leder en gudstjänst i Pingstkyrkan i Ängelholm.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Enligt Expo är Ingrid Carlqvist en av Sveriges ledande högerextremister. Men hon är också sedan några år tillbaka engagerad i en pingstförsamling i Skåne.

församlingsliv alpha sverige nyheter pingströrelsen extremism

