Ibra media använder Youtube för att göra Jesus känd i onådda länder

Målet är detsamma som när Ibra radio 1955 drog i gång kortvågssändningar – men framåt är det genom sociala medier man når ut med budskapet i den 70-åriga svenska missionsorganisationen

Följare av Ibra medias sändningar via mobilen, i Togo i Afrika.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Budskapet om Jesus ska presenteras begripligt, och på nya sätt, inte minst genom digital streaming och sociala medier. Men uppdraget för 70-åriga Ibra media är fortfarande att nå människor som aldrig tidigare har fått höra om kristen tro.

