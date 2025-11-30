Nyheter

Idol-Tuvas mamma: Vändningen till det bättre kom på konfirmationslägret 

Tuva Råwall vidare till final – påhejad av två ungdomsledare från Hjälmared

Ruva Råwalls mamma berättade hur dottern gick igenom ett mörker, men ser det i dag som att det var en förutsättning för att kunna blomma ut i ljuset.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Tuva Råwall, 18, gick vidare till final i TV4:s program "Idol" på lördagskvällen. Innan hon klev upp på scenen avslöjade hennes mamma vad som blev vändningen för dotterns psykiska mående: en månads mobilfritt konfirmationsläger i Hjälmared.  

