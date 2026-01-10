Nyheter

Ihjälskjuten kvinna i Minneapolis åkte på missionsresor till Nordirland

Präst om Renee Nicole Good: Var godhjärtad och varm och full av omtanke

Människor i Philadelphia protesterar mot dödsskjutningen av Renee Nicole Good i Minneapolis.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

37-åriga Renee Nicole Good sköts på onsdagen till döds av en ICE-agent. Händelsen har lett till protester i USA och på Nordirland minns bland annat prästen James Hyndman hur Renee Nicole reste på två missionsresor till ön för 20 år sedan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter asyl donald trump asylpolitik usa migrationspolitik minneapolis

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning