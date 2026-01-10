Nyheter
Ihjälskjuten kvinna i Minneapolis åkte på missionsresor till Nordirland
Präst om Renee Nicole Good: Var godhjärtad och varm och full av omtanke
Människor i Philadelphia protesterar mot dödsskjutningen av Renee Nicole Good i Minneapolis.
Tassanee Vejpongsa
37-åriga Renee Nicole Good sköts på onsdagen till döds av en ICE-agent. Händelsen har lett till protester i USA och på Nordirland minns bland annat prästen James Hyndman hur Renee Nicole reste på två missionsresor till ön för 20 år sedan.