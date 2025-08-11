Nyheter

Inför kyrkovalet – krav på att präster måste viga samkönade åter aktuellt 

Socialdemokraten Jesper Eneroth har hittat ett nytt sätt att adressera frågan

Jesper Enroth (S).
Jesper Eneroth (S) vill ge församlingar större makt i samband med anställningsintervjuerna när man anställer präster. Bilden till höger är tagen i Vantörs kyrka.
Jacob Zetterman
Reporter
Publicerad

Inför det stundande kyrkovalet har socialdemokraten Jesper Eneroth ännu en gång lyft frågan om att mota bort präster som inte vill viga samkönade par. Den här gången handlar det om att ge församlingar större makt i samband vid anställningsintervjun. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

kyrkovalet svenska kyrkan socialdemokraterna nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning