Nyheter
Inför kyrkovalet – krav på att präster måste viga samkönade åter aktuellt
Socialdemokraten Jesper Eneroth har hittat ett nytt sätt att adressera frågan
Jesper Eneroth (S) vill ge församlingar större makt i samband med anställningsintervjuerna när man anställer präster. Bilden till höger är tagen i Vantörs kyrka.
Natanael Gindemo/Jacob Zetterman
Inför det stundande kyrkovalet har socialdemokraten Jesper Eneroth ännu en gång lyft frågan om att mota bort präster som inte vill viga samkönade par. Den här gången handlar det om att ge församlingar större makt i samband vid anställningsintervjun.