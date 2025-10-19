Israel: Har tagit emot kvarlevor av två gisslan

Palestinier ser på när Hamasmedlemmar letar efter kvarlevor från gisslan i Khan Yunis på södra Gazaremsan. Bilden är tagen 18 september. Jehad Alshrafi/AP/TT

Kistorna med kvarlevorna lämnades först över från Hamas till Röda korset som i sin tur överlämnade dem till israelisk militär. Militären ska först genomföra en ceremoni och därefter förs kropparna till ett forensiskt centrum i Israel för identifiering.