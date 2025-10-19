Nyheter
Israel: Har tagit emot kvarlevor av två gisslan
Ytterligare kvarlevor från två israeliska gisslan har överlämnats till Israel, rapporterar Times of Israel med hänvisning till premiärminister Benjamin Netanyahus kansli sent på lördagskvällen.
Palestinier ser på när Hamasmedlemmar letar efter kvarlevor från gisslan i Khan Yunis på södra Gazaremsan. Bilden är tagen 18 september.
Jehad Alshrafi/AP/TT
Kistorna med kvarlevorna lämnades först över från Hamas till Röda korset som i sin tur överlämnade dem till israelisk militär. Militären ska först genomföra en ceremoni och därefter förs kropparna till ett forensiskt centrum i Israel för identifiering.