Ministern efter Ivos stopp för Talita: ”Kvinnors trygghet måste gå före byråkrati”
På grund av ett alkoholförbud vill Ivo stoppa den kristna organisationens skyddade boende för kvinnor i prostitution
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) tror att "det finns anledning att titta närmare på den här frågan".
Nicklas Thegerström/TT
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anser, som Dagen rapporterat, att den
kristna organisationen Talita inte lever upp till lagens krav eftersom det
råder alkoholförbud på organisationens skyddade boende för kvinnor i prostitution.