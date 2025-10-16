Nyheter

Ministern efter Ivos stopp för Talita: ”Kvinnors trygghet måste gå före byråkrati”

På grund av ett alkoholförbud vill Ivo stoppa den kristna organisationens skyddade boende för kvinnor i prostitution

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) tror att "det finns anledning att titta närmare på den här frågan".
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) anser, som Dagen rapporterat, att den kristna organisationen Talita inte lever upp till lagens krav eftersom det råder alkoholförbud på organisationens skyddade boende för kvinnor i prostitution.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning