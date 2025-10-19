Nyheter
Före detta satanist blir helgonförklarad
Påve Leo XIV har meddelat namnen på sju personer som kommer att helgonförklaras. Bland dem finns en före detta satanistpräst.
Påve Leo XIV ska kanonisera en före detta satanistpräst.
Andrew Medichini/AP/TT
Bartolo Longo är en av de sista att kanoniseras efter ett dekret från den nu avlidne påve Fransiskus. Han skrev under dekretet för Longos helgonförklaring under sin sista vistelse på sjukhuset. På söndagen är det dags för påve Leo VIV att utföra kanoniseringen.