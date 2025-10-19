Nyheter

Före detta satanist blir helgonförklarad

Påve Leo XIV har meddelat namnen på sju personer som kommer att helgonförklaras. Bland dem finns en före detta satanistpräst.

Påve Leo XIV ska kanonisera en före detta satanistpräst.
TT Nyhetsbyrån TT Nyhetsbyrån
Publicerad Senast uppdaterad

Bartolo Longo är en av de sista att kanoniseras efter ett dekret från den nu avlidne påve Fransiskus. Han skrev under dekretet för Longos helgonförklaring under sin sista vistelse på sjukhuset. På söndagen är det dags för påve Leo VIV att utföra kanoniseringen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

utrikes nyheter

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning