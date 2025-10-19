Nyheter

Nunnor rymde från äldreboende: Striden kring återkomsten till klostret trappas upp

Åklagare ska utreda om situationen för de tre ordenssystrarna i Österrike • stiftet kräver att nunnorna flyttas tillbaks till äldreboendet - de vägrar

Ordenssystrarna Regina, 86, Rita, 81, and Bernadette, 88 utanför klostret Goldenstein utanför Salzburg.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Konflikten kring nunnorna på slottet Goldenstein i Österrike trappas upp. Äldreboendet de lämnade försöker att få en av ordenssystrarna omyndigförklarad, samtidigt som nunnorna har bett en åklagare att utreda deras situation.

katolska kyrkan kloster nyheter österrike

