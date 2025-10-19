Nyheter

Hydrogeolog får pris för sin insats för ren vattenförsörjning 

Läkarmissionens Jonatan Strömgren: Väldigt roligt att de vill uppmärksamma ingenjörsarbete inom bistånd och humanitärt arbete

Jonatan Strömgren, ingenjör, hydrogeolog och specialist på vattenresurser vid Läkarmissionen, har tilldelats Stora ingenjörspriset 2025 i klassen Årets förebild för sina insatser.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
När tidningen Ny Teknik hörde av sig till Jonatan Strömgren på Läkarmissionen med beskedet att han var en av de nominerade till Stora ingenjörspriset, tänkte han att han var utsatt för en bluff.

