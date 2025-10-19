Nyheter
Hydrogeolog får pris för sin insats för ren vattenförsörjning
Läkarmissionens Jonatan Strömgren: Väldigt roligt att de vill uppmärksamma ingenjörsarbete inom bistånd och humanitärt arbete
Jonatan Strömgren, ingenjör, hydrogeolog och specialist på vattenresurser vid Läkarmissionen, har tilldelats Stora ingenjörspriset 2025 i klassen Årets förebild för sina insatser.
När tidningen Ny Teknik hörde av sig till Jonatan Strömgren på Läkarmissionen med beskedet att han var en av de nominerade till Stora ingenjörspriset, tänkte han att han var utsatt för en bluff.