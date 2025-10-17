Nyheter
Efter djupa krisen blickar 50-årsjubilerande Willow Creek framåt
”Jag skulle älska om Willow kunde vara en plats där människor alltid finner hopp”
Willow Creek Community Church i Chicago grundades den 12 oktober 1975. Helgen 11–12 oktober 2025 firade församlingen 50-årsjubileum.
Willow Creek Community Church
I spåren av Bill Hybels skandalomsusade avgång i april 2018 och en ekonomisk kris efter covid-pandemin var Willow Creek i rejäl gungning. Men när församlingen i helgen firade 50 år var tongångarna mer positiva.