Nyheter

Efter djupa krisen blickar 50-årsjubilerande Willow Creek framåt

”Jag skulle älska om Willow kunde vara en plats där människor alltid finner hopp”

Willow Creek Community Church i Chicago grundades den 12 oktober 1975. Helgen 11–12 oktober 2025 firade församlingen 50-årsjubileum.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad

I spåren av Bill Hybels skandalomsusade avgång i april 2018 och en ekonomisk kris efter covid-pandemin var Willow Creek i rejäl gungning. Men när församlingen i helgen firade 50 år var tongångarna mer positiva.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

willow creek evangelikala nyheter chicago usa

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning