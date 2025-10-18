Nyheter

Svenska kyrkan drar tillbaka varning mot två öldrickande prästerna 

Överklagandenämnden: Underlaget till den skriftliga erinran ”kan inte anses uppfylla kraven på rättssäkerhet”.

Kyrkoherden Mika Auvinen var en av prästerna som fick en erinran efter att utanför församlingshemmet ha druckit öl och lyssnat på en spontan punkkonsert till minne av en avliden vän.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Domkapitlet riktade en skriftlig erinran mot två präster för att de druckit öl och lyssnat på rockmusik utanför församlingshemmet i  Nödinge i Ale kommun. Nu undanröjs varningarna av överklagandenämnden.

