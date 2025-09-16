Nyheter
Israelisk markoffensiv i Gaza stad möter intern kritik
Militära ledare varnar för risker med den nya offensiven mot Hamas
Palestinier på flykt från norra Gaza längs kustvägen mot söder, efter att Israels militär meddelat att dess utökade operation i Gaza stad har inletts och varnat invånarna för att lämna området.
Abdel Kareem Hana/TT
Israel inleder sin offensiv i Gaza stad samtidigt som det pågår
diplomatiska försök att nå en lösning. Många israeliska militärer är kritiska
till upptrappningen och pekar på de stora riskerna.