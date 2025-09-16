Nyheter

Israelisk markoffensiv i Gaza stad möter intern kritik

Militära ledare varnar för risker med den nya offensiven mot Hamas

Palestinier på flykt från norra Gaza längs kustvägen mot söder, efter att Israels militär meddelat att dess utökade operation i Gaza stad har inletts och varnat invånarna för att lämna området.
Arne Lapidus
Israelkorrespondent
Israel inleder sin offensiv i Gaza stad samtidigt som det pågår diplomatiska försök att nå en lösning. Många israeliska militärer är kritiska till upptrappningen och pekar på de stora riskerna.

