Israels militär har godkänt omstridd Gazaplan

Israels militärchef Eyal Zamir har godkänt den kontroversiella planen för att utöka Gazakriget med en offensiv i Gaza stad, rapporterar The Times of Israel. Och enligt Hamas genomför Israel ”aggressiva” markattacker i Gaza stad under onsdagen.

I ett möte under onsdagsmorgonen gav Zamir grönt ljus för planens ”huvudsakliga koncept”, som innebär att Israel ska ta kontroll över staden. Israels militär bekräftar också att en offensiv redan börjat i Zeitoun-området i Gaza stad under tisdagen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu meddelade att det israeliska säkerhetskabinettet godkänt de upptrappade krigsplanerna i söndags. Under en presskonferens uppgav han då att syftet är att få hem gisslan och ”befria Gaza”.

Terrorstämplade Hamas uppgav på onsdagen att Israel genomför ”aggressiva” markattacker i Gaza stad, efter beskedet från Israels militärchef.

Israels plan för Gaza stad har kritiserats. En strejk är utlyst till på söndag av familjerna till de israeliska gisslan som hålls av Hamas, som fruktar att en upptrappning av kriget kommer att öka risken för att gisslan dödas. Även Eyal Zamir var inledningsvis kritisk gentemot planen, men har nu godkänt den ”i enlighet med direktiven från den politiska ledningen”, uppger Israels militär.