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Nytt besked från Sveriges kristna råd om rysk-ortodoxa kyrkan
Har pekats ut av Säpo som verktyg för Rysslands ”säkerhetshotande verksamhet”
Till vänster: Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Till hägher: patriark Kirill av Moskva, rysk-ortodoxa kyrkans ledare.
Thomas Österberg & TT
Sveriges kristna råds styrelse har beslutat att frysa medlemskapet för rysk-ortodoxa kyrkan. Säkerhetspolisen har tidigare bedömt att Ryssland använder trossamfundet för att bedriva ”säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige”.