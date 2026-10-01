Nyheter

Nytt besked från Sveriges kristna råd om rysk-ortodoxa kyrkan

Har pekats ut av Säpo som verktyg för Rysslands ”säkerhetshotande verksamhet”

Till vänster: Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Till hägher: patriark Kirill av Moskva, rysk-ortodoxa kyrkans ledare.
Arash Asadi byline
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad
Sveriges kristna råds styrelse har beslutat att frysa medlemskapet för rysk-ortodoxa kyrkan. Säkerhetspolisen har tidigare bedömt att Ryssland använder trossamfundet för att bedriva ”säkerhetshotande verksamhet i form av påverkan mot Sverige”.

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