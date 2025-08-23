Nyheter

Jubel i Kenya när kyrkan får behålla svenskt Sida-bidrag till fredsprojekt

Hot om stoppat stöd i etnisk konflikt avvärjd – stor glädje bland Turkana-herdar, kenyanska pingströrelsen och andra inblandade

Åldermannen och tidigare klanledaren Naperit Locheito Lonyangamulele i Turkana i nordvästra Kenya när Dagen mötte honom i april.
Thomas Österberg
Reporter
Kyrkans fredsprojekt i nordvästra Kenya hotades när svenska biståndsmyndigheten Sida varslade om kraftigt neddragna bidrag. Men hotet ser nu ut att vara avvärjt.

