Nyheter

KD-riksdagsman: Myndighet krånglar till statsbidrag för frikyrkorna i onödan

Ansvarig minister Jakob Forssmed uppger för Dagen att han för dialog med SST-myndigheten om lösningar för församlingarna

Socialminister Jakob Forssmed (KD) under en tidigare pressträff tillsammans med Isak Reichel, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.
Thomas Österberg
Reporter
Publicerad

Frikyrkomedlemmar är rädda för åsiktsregistrering och samfundsledningarna fruktar att förlora miljonbelopp i statsbidrag. Myndighetschefen på SST lägger ansvaret för de nya rutinerna på ny lagstiftning. Socialminister Jakob Forssmed säger samtidigt till Dagen att tillämpningen av reglerna är myndighetens sak.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

statsbidrag pingst ffs evangeliska frikyrkan equmeniakyrkan trossamfund jakob forssmed nyheter myndigheten för stöd till trossamfund (sst)

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning