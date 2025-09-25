Nyheter
KD-riksdagsman: Myndighet krånglar till statsbidrag för frikyrkorna i onödan
Ansvarig minister Jakob Forssmed uppger för Dagen att han för dialog med SST-myndigheten om lösningar för församlingarna
Socialminister Jakob Forssmed (KD) under en tidigare pressträff tillsammans med Isak Reichel, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.
Caisa Rasmussen/TT
Frikyrkomedlemmar är rädda för åsiktsregistrering och samfundsledningarna
fruktar att förlora miljonbelopp i statsbidrag. Myndighetschefen på SST
lägger ansvaret för de nya rutinerna på ny lagstiftning. Socialminister Jakob
Forssmed säger samtidigt till Dagen att tillämpningen av reglerna är
myndighetens sak.